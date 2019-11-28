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Мальме - Динамо: смотреть онлайн видео голов

четверг, 28 ноября 2019, 22:55
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов киевское "Динамо" играет со шведским "Мальме". Встреча проходит в Мальме на стадионе "Сведбанк".

Хозяева открыли счет на 2-й минуте. Бергет пробил головой после подачи с углового, Бущан отбил мяч, но первым на добивании оказался Бенгтссон. Киевляне отыгрались на 19-й минуте. Буяльский навесил в центр штрафной, куда прибежал Миколенко и точно пробил с близкого расстояния. В конце первого тайма "Динамо" вышло вперед, отличился Цыганков после прострела Буяльского.

В начале второго тайма Розенберг сравнял счет, замкнув передачу с фланга.

ЛИГА ЕВРОПЫ

5-й тур. Группа D

МАЛЬМЕ Швеция - ДИНАМО Украина - 3:2 (1:2) *идет 2-й тайм
Голы: Бенгтссон (2), Розенберг (49), Ракип (57) - Миколенко (19), Цыганков (39)

Мальме: Далин, Ларссон, Нильсен, Бентгссон, Сафари, Бачиру, Бонке, Траустасон, Рикс, Бергет, Розенберг

Динамо: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Вербич, Беседин

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