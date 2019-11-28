"Динамо" проиграло сумасшедший матч в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4.

Динамовцы неудачно начали матч, пропустив уже на второй минуте. Впрочем, на 19-й минуте киевляне восстановили равновесие, отличился Миколенко. В конце первого тайма украинцев вперед вывел Цыганков.

Неизвестно, что сказал тренер "Мальме" своим игрокам в перерыве, но на второй тайм они вышли максимально заряженными. В течение нескольких минут Розенберг и Ракип вывели "Мальме" вперед. После этого "Динамо" осталось вдесятером, за две желтые карточки был удален Сидорчук. Несмотря на это, украинский клуб сумел отыграться благодаря голу Вербича. Впрочем, численное превосходство хозяев сказалось в конце матча. Проводивший последний матч в карьере Розенберг в компенсированное время принес шведам победу.

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

Благодаря победе "Мальме" вышел на второе место в турнирной таблице группы В, набрав восемь очков. "Динамо" с шестью очками опустилось на третью позицию.

В заключительном туре "Динамо" дома сыграет с "Лугано", "Мальме" в гостях встретится с "Копенгагеном". Матчи состоятся 12 декабря.

МАЛЬМЕ Швеция - ДИНАМО Украина - 4:3 (1:2)

Голы: Бенгтссон (2), Розенберг (49, 90+5), Ракип (57) - Миколенко (19), Цыганков (39), Вербич (77)

"Мальме": Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари, Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

"Динамо": Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваев, 82), Буяльский, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракип (67), Вербич (70), Баширу (76).

Удаление: Сидорчук (65).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм