Спасибо, Суркис, за это дно: фанаты "Динамо" гневно отреагировали на очередной провал в Европе

Фанаты киевского "Динамо" отреагировали на поражение команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со шведским "Мальме" со счетом 3:4.

"Сделали подарок Розенбергу молодцы. Слов нету одни маты. Вылетаемс большой вероятностью из самой слабой группы. Только слепой мог не видеть, что Сидор не доиграет матч. Как может быть капитаном Динамо всадник без головы к тому же не отдавший ни одного паса своим. Спасибо, Суркис, за это дно".

"Получаем четыре! от Мальме, а ведь могло быть и больше. Флегматичный тренерский штаб. Подойди к бровке подскажи, поучаствуй в игре. "Но там видать все сказали в перерыве. Потому и таких два разных тайма".

"Если после сегодняшней игры, Сидорчук останется капитаном, то грош цена всему такой команде".

"Это позор. Не выйти из самой слабой группы... А что это были за замены по ходу матча? Едва ли не самого опасного впереди вербича заменил Караваев? Посему не выпустить де пену? Он и пас отдать может и пробить и навесить. Кадар это вообще полнейшее дно...".

"Лесик, Лесик: заганял без замен Миколенко - вот и результат, последний гол. Беседин "боролся" а Шабанов сегодня начудил на пять игр. За сидора вообще молчу: из капитанов долой, в дубль на пол-года и к психиатру на галоперидол. Шепелева туда же".

"Судья виноват что Сидор дурак???? .Или судья нам влепил четыре банки".

"Нельзя это дерьмо назвать Динамо Киев. Это какая-то другая команда".

"Идиоты,одним словом, все достало, какими бездарями надо быть чтобы так сыграть, уже реально накипело....".

"Сидорчук вредитель. Оштрафовать и забрать капитанскую повязку. "Как можно себя так вести?"

"А смысл выходить в плей-офф? Чтобы позорится в Европе? Лучше уж Мариуполь в будку загонять и радоваться".

"Да сами себе проиграли.... да Сидор .... чудило! Но какой же ж п........с был в розовой маечке, ай какой п......с. Прямо на обложечку гей журнальчика. Ладно карточки... но он еще и слепой. Вывод- "побачив чеха, згадай москаля і дій за планом".

"Так обгадится,а вы уверены в победе над Лугано?Я нет.Ещё теплилась надежда,но сегодня она умерла,какая там победа.Сегодня было только нарушения, нервы,а играли шведы. Теперь ещё будут оправдываться,НЕ МУЖИКИ".

"Меня терзают смутные сомнения относительно ставок братвы Бущана на пропущенные голы в первые пять минут ,этот паразит уже стал исторической фигурой,пропустивший наибольшее количество мячей на первых минутах".

"Ваши ожидания, ваши проблемы. Это Динамо именно такое Динамо, по другому они не могут играть, потому что не умеют. Это их потолок именно в этом сочетании, как игроков, так и тренеров. Ой забыл, еще и о президенте, это тоже его потолок. Ну может и займут они 2е место, а дальше то что? Ничего. Вылетят в следующем круге. Ни будущего, ни развития, ничего. Топтание на месте и по кругу", - пишут пользователи.