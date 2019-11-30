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Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

суббота, 30 ноября 2019, 20:10
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В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Нидерландов и Австрии.

Календарь матчей группы С на Евро-2020 выглядит так:

1-й тур

Нидерланды — Украина (14 июня, Амстердам)

Австрия — Команда из 4-й корзины (14 июня, Бухарест)

2-й тур

Нидерланды — Австрия (18 июня, Амстердам)

Украина — Команда из 4-й корзины (18 июня, Бухарест)

3-й тур

Команда из 4-й корзины — Нидерланды (22 июня, Амстердам)

Украина — Австрия (22 июня, Бухарест)

Четвертая команда группы С будет определена следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

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