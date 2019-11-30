Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Нидерландов и Австрии.
Календарь матчей группы С на Евро-2020 выглядит так:
1-й тур
Нидерланды — Украина (14 июня, Амстердам)
Австрия — Команда из 4-й корзины (14 июня, Бухарест)
2-й тур
Нидерланды — Австрия (18 июня, Амстердам)
Украина — Команда из 4-й корзины (18 июня, Бухарест)
3-й тур
Команда из 4-й корзины — Нидерланды (22 июня, Амстердам)
Украина — Австрия (22 июня, Бухарест)
Четвертая команда группы С будет определена следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.