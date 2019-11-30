Украина получила хорошую группу на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D.

Четвертая команда будет определена следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Подобное нововведение приурочено к 60-летию с момента первого чемпионата Европы.