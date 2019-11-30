Заря - Карпаты: онлайн видео трансляция

В субботу, 30 ноября, в матче 16-го тура чемпионата Украины встретятся луганская "Заря" и львовские "Карпаты". Встреча пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Карпаты".

Начало встречи в - 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Безоговорочным фаворитом встречи у букмекеров является луганская команда. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,27. Ничья оценивается котировкой в 5,80. На выигрыш "Карпат" можно поставить с коэффициентом 10,50.

Матч первого круга между командами завершился победой луганчан со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" занимает 3-е место, имея в активе 28 очков. "Карпаты" находятся на 10-м месте, набрав 11 очков.