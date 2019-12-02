Космический футболист выиграл рекордный Золотой мяч

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз признан лучшим футболистом планеты по версии французского издания France Football.

Победу в номинации 32-летний нападающий каталонского клуба одержал в результате подсчета голосов журналистов со 180 стран мира. Второе и третье места в голосовании заняли Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды) и Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

Ранее Месси получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Аргентинец стал первым футболистом в истории, который выиграл награду шесть раз.

Напомним, в минувшем сезоне Месси выиграл с "Барселоной" чемпионат и Суперкубок Испании. В составе сборной Аргентины он стал третьим призером Кубка Америки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси принес "Барселоне" победу в тяжелейшем матче с "Атлетико".