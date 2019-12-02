RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

21:21
Медвежонок-патриот: в сети показали трогательное фото с Донбасса
21:06
ЦИК упростила процедуру голосования на выборах: что известно
20:25
Стало известно о важном решении по Соболеву из-за расстрела его авто в Киеве
19:56
Ни одного обстрела: стало известно о неожиданной "тишине" на Донбассе
19:20
Пробивают очередное дно: появились фото последствий "русского мира" в Крыму
19:18
Драка со стрельбой в кафе Киева с пострадавшими: названа причина, новые фото и видео с места
19:10
Дом Гарри Поттера в Англии все пытаются продать, но никому не охота сталкиваться с его славой: фото
19:00
Год белой металлической крысы: что нужно знать о новом 2020-м
18:54
Прокладывает маршрут: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве, видео
18:36
Вышли на заказчика: всплыли резонансные детали громкого расстрела авто в Киеве
18:31
После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото
18:28
Боевиков ДНР словили на наглой лжи о потерях на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Космический футболист выиграл рекордный Золотой мяч

понедельник, 02 декабря 2019, 22:27
переглянути новину українською

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз признан лучшим футболистом планеты по версии французского издания France Football.

Победу в номинации 32-летний нападающий каталонского клуба одержал в результате подсчета голосов журналистов со 180 стран мира. Второе и третье места в голосовании заняли Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды) и Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

Ранее Месси получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Аргентинец стал первым футболистом в истории, который выиграл награду шесть раз.

Напомним, в минувшем сезоне Месси выиграл с "Барселоной" чемпионат и Суперкубок Испании. В составе сборной Аргентины он стал третьим призером Кубка Америки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси принес "Барселоне" победу в тяжелейшем матче с "Атлетико".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Кто получил Золотой мяч-2019: Хроника церемонии награждения и результаты голосования

Атлетико - Барселона - 0:1 Хроника матча, видео гола

Олимпик - Динамо - 1:3 Хроника матча, видео голов

Мариуполь - Шахтер - 1:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: