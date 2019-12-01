Месси принес "Барселоне" победу в тяжелейшем матче с "Атлетико": видеообзор

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях обыграла "Атлетико" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Атлетико" захватил инициативу с первых минут и вскоре мог открывать счет. После прострела в исполнении Эрмосо мяч угодил в Фирпо и от него отскочил в штангу. Вскоре Эрмосо в упор расстреливал тер Штегена, но немецкий голкипер невероятным образом отбил мяч задней поверхностью бедра. В конце тайма команды обменялись отличными моментами после угловых. Сначала удар Мораты в блестящем броске отбил тер Штеген, а затем Пике пробил в перекладину.

Во втором тайме шла более равная игра. На 72-й минуте Корреа пяткой замыкал прострел, но Роберто выбил мяч из пустых ворот. Кульминация матча произошла на 86-й минуте. Месси получил пас на фланге, сместился в центр, обыгрался с Суаресом и пробил точно в нижний угол.

Благодаря победе "Барселона" вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Атлетико" остался на шестой позиции.

В 16-м туре "Барселона" дома встретится с "Мальоркой". Матч состоится 7 декабря. "Атлетико" на выезде сыграет с "Вильярреалом" (6 декабря).

"Атлетико" – "Барселона" - 0:1 (0:0)

Гол: Месси (86)

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера (Лоди, 87), Коке, Корреа (Лемар, 73), Томас, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората.

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Пике (Умтити, 83), Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Суарес, Гризманн, Месси.

Предупреждения: Томас (8), Фирпо (18), Корреа (21), Пике (32), Ракитич (51), Лангле (65), Витоло (69), Фелипе (73).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 13-м туре чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Сельту".