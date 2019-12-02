RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

18:31
После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото
17:29
Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры
16:45
Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото
16:24
Женщина решила почитать отзыв о ресторане и узнала о тайном романе мужа
15:53
Запуск нового газопровода Россией высмеяли меткой карикатурой
15:36
Элтон Джон поделился проблемой, с которой столкнулся после лечения рака
15:14
Британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
13:52
Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей
13:37
Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина
13:14
Россия запустила газопровод по "восточному" маршруту в Китай: видео
13:00
Насильник, а не звезда: лекцию оскароносного режиссера бойкотировали из-за секс-скандала
12:16
Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в лесных пожарах: что ответил актер
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шевченко стал лидером необычного рейтинга на Евро-2020

понедельник, 02 декабря 2019, 17:20
переглянути новину українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является самым молодым наставником среди команд, которые примут участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

43-летний Шевченко в любом случае останется лидером данного рейтинга, даже в случае того, если на Евро-2020 пробьется сборная Северной Македонии, тренер которой Игорь Ангеловски старше украинца на 120 дней.

Также довольно молодыми тренерами являются 45-летний Райан Гиггз (Уэльс) и 46-летний Роберто Мартинес (Бельгия). Самым старшим среди тренером является 67-летний Шенол Гюнеш (Турция).

Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D. Четвертая команда будет определена следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Подобное нововведение приурочено к 60-летию с момента первого чемпионата Европы.

Ранее "Апостроф" публиковал календарь матчей сборной Украины на Евро-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Кто получит Золотой мяч-2019: онлайн трансляция церемонии награждения

Атлетико - Барселона - 0:1 Хроника матча, видео гола

Олимпик - Динамо - 1:3 Хроника матча, видео голов

Мариуполь - Шахтер - 1:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: