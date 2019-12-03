"Динамо" объявило о переходе нападающего сильнейшей футбольной страны мира: фото

Бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо-младший перешел в "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно. Каргбо подписал с "Динамо" контракт на 3,5 года.

19-летний Каргбо-младший является воспитанником "Кристал Пэлас". За свою карьеру он выступал за бельгийские клубы "Руселар" и "Льерс". Сыграл пять матчей за юношескую сборную Бельгии и забил один гол. Стоит отметить, что взрослая сборная Бельгии в данный момент занимает первое место в рейтинге сильнейших сборных мира.

Каргбо играет на позиции центрального нападающего, а также может действовать на флангах. В последние несколько недель он находился на просмотре в "Динамо" и сумел отметиться голом в матче за молодежную команду U21.