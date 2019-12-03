Сборная Украины в ярком матче обыграла Хорватию: видео

Сборная Украины по футзалу обыграла национальную команду Хорватии в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 3 декабря, в Черкассах.

Победу нашей команде принесли голы в исполнении Михаила Зварича, Николая Белоцерковца и Владимира Разуванова. Гости смогли ответить лишь забитым мячом в конце матча. Его автором стал Ведран Матошевич.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

УКРАИНА - ХОРВАТИЯ - 3:1