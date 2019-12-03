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Сборная Украины в ярком матче обыграла Хорватию: видео

вторник, 03 декабря 2019, 14:57
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Сборная Украины по футзалу обыграла национальную команду Хорватии в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 3 декабря, в Черкассах.

Победу нашей команде принесли голы в исполнении Михаила Зварича, Николая Белоцерковца и Владимира Разуванова. Гости смогли ответить лишь забитым мячом в конце матча. Его автором стал Ведран Матошевич.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

УКРАИНА - ХОРВАТИЯ - 3:1

Голы: Зварич, 2; Белоцерковец, 17; Разуванов, 19; Матошевич, 37.

Украина: Иваняк, Ципун - Малышко, Зварич, Белоцерковец, Разуванов, Шотурма, Корсун, Педяш, Журба, Микитюк, Фаренюк, Сорокин, Ерёмин.

Хорватия: Лукетин - Хорват, Постружин, Мартинак, Сутон, Новак, Сутон, Перишич, Юрлина, Чеколь, Примич, Еловчич, Перич, Матошевич, Грбеша.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины в декабре сыграет с лучшей командой Европы.

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