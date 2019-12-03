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Шевченко трогательно обратился к болельщикам

вторник, 03 декабря 2019, 16:44
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко трогательно поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку команде во время отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Слова Шевченко приводит footballua.tv.

Так, наставник сборной сказал, что главное для него в тренерской карьере - это эмоции болельщиков. Также Шевченко заявил, что один из самых счастливых моментов для него в футболе случился, когда поддержать сборную в одном из матчей собрался полный "Олимпийский" в Киеве. В то же время он поблагодарил болельщиков и из других городов, где играла команда.

Напомним, сборная Украины с первого места в своей отборочной группе вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Ее соперниками по группе Евро-2020 будут национальные команды Нидерландов и Австрии. Четвертая команда определится после стыковых матчей в марте следующего года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко стал лидером необычного рейтинга на Евро-2020.

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