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Ломаченко получил престижнейшую награду мирового уровня: опубликовано видео

четверг, 05 декабря 2019, 22:10
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Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом украинец сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив видео с награждения.

31-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В 2019 году украинец провел два боя и одержал победы над Энтони Кроллой и Люком Кэмпбеллом.

За свою карьеру украинец принял участие в 15 боях на профессиональном ринге, в которых одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение.

В следующем году Ломаченко намерен провести бой за чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF). В данный момент чемпионским поясом владеет Ричард Комми, который 14 декабря будет защищать свой титул в бою с Теофимо Лопесом.

Напомним, что Ломаченко потерял первое место в престижном рейтинге. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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