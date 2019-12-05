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Яркая игра украинца не принесла победу его команде в НБА: видео

четверг, 05 декабря 2019, 10:46
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В очередном поединке регулярного чемпионата НБА "Атланта" в составе с украинцем Алексеем Ленем играла с "Бруклином".

Наш соотечественник провел на площадке 17 минут, за которые набрал 18 очков. Кроме того, украинец совершил 7 подборов и сделал 3 ассиста.

"Атланта", не смотря на усилия Леня, не смогла одержать победу - 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39).

В этот же вечер еще один украинец Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе "Детройта" против "Милуоки". На паркете украинец провел 28 минут, за которые набрал шесть очков.

"Детройт" же крупно проиграл сопернику - 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35).

Напомним, что сборная Испании в финальном матче чемпионата мира по баскетболу разгромила команду Аргентины со счетом 95:75.

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