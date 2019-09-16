Испания стала чемпионом мира по баскетболу: видеообзор

Сборная Испании в финальном матче чемпионата мира по баскетболу разгромила команду Аргентины со счетом 95:75.

По большому счету, борьбы в решающем поединке не получилось. Испанцы сходу ушли в отрыв 14:2, но аргентинцам удалось сократить отставание до одного очка. Впрочем, это был последний раз в матче, когда команды шли почти вровень. К концу первой четверти сборная Испании вновь оторвалась на девять очков. Во втором и третьем игровых отрезках испанские баскетболисты наращивали преимущество, которое порой переваливало за 20 очков. Последняя 10-минутка и вовсе превратилась в формальность. Аргентинцы пытались отыграться, но испанцы уверенно держали соперника на расстоянии и довели матч до победы.

Лучшим игроком финала был признан разыгрывающий сборной Испании Рикки Рубио, который набрал 20 очков, сделал 7 подборов и отдал три результативные передачи.

Испания во второй раз в своей истории стала чемпионом мира и догнала по этому показателю Бразилию. Чаще золотые медали выигрывали только СССР (3), США и Югославия (по 5).

Аргентина – Испания - 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Ранее "Апостроф" сообщал, что Испания обыграла Австралию в фантастическом полуфинале чемпионата мира.