Вообще не готовилась: украинская биатлонистка прокомментировала сенсационный успех на этапе Кубка мира

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала свой успех в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Остерсунде (Швеция), где она стала второй.

Слова спортсменки приводит "СпортАрена".

Так, Джима рассказала, что вообще не готовилась к стартам в Остерсунде, так как изначально планировалось, что она будет выступать на этапе менее статусного Кубка IBU. Но за несколько дней до старта биатлонного сезона ей сообщили, что она поедет с основным составом в Швецию. Она призналась, что все еще далека от своей оптимальной физической формы, так как только недавно начала скоростную работу. Также биатлонистка призналась, что тренерский штаб и она сама были удивлены этому успеху.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская чемпионка получила травму после столкновения с другой спортсменкой.