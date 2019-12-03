Лоб в лоб: украинская чемпионка получила травму после столкновения с другой спортсменкой

Украинская биатлонистка Юлия Джима получила травму во время столкновения с другой спортсменкой.
Об этом UA:БИАТЛОН сообщил один из тренеров женской национальной команды Владимир Махлаев.
Так, он рассказал, что у Джимы есть проблемы со здоровьем. Если ее состояние улучшится, она сможет принять участие в ближайших гонках первого этапа Кубка мира в Остерсунде. "На тренировке она лоб в лоб столкнулась с другой спортсменкой, не знаю, из какой команды", - сказал Махлаев.
Также он сообщил, что биатлонистка пока испытывает болезненные ощущения. Тренерский штаб решил не ставить ее на первые гонки в Остерсунде.
Напомним, в составе сборной Украины Джима становилась олимпийской чемпионкой в эстафете.
Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла серьезную потерю перед важным стартом.