Лоб в лоб: украинская чемпионка получила травму после столкновения с другой спортсменкой

Украинская биатлонистка Юлия Джима получила травму во время столкновения с другой спортсменкой.

Об этом UA:БИАТЛОН сообщил один из тренеров женской национальной команды Владимир Махлаев.

Так, он рассказал, что у Джимы есть проблемы со здоровьем. Если ее состояние улучшится, она сможет принять участие в ближайших гонках первого этапа Кубка мира в Остерсунде. "На тренировке она лоб в лоб столкнулась с другой спортсменкой, не знаю, из какой команды", - сказал Махлаев.

Также он сообщил, что биатлонистка пока испытывает болезненные ощущения. Тренерский штаб решил не ставить ее на первые гонки в Остерсунде.

Напомним, в составе сборной Украины Джима становилась олимпийской чемпионкой в эстафете.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла серьезную потерю перед важным стартом.