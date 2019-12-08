Джошуа уничтожил "разрушителя" и вновь стал чемпионом мира: видео

Британский боксер Энтони Джошуа в чемпионском бою победил мексиканца Энди Руиса по прозвищу "Разрушитель" и вернул себе титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой британца единогласным решением судей с разгромным счетом - 118:110, 118:110, 119:109.

Уже в первом раунде Джошуа рассек Руису правую бровь, но в следующем отрезке мексиканец также сумел разбить лицо оппоненту. В дальнейшем британец умело использовал преимущество в длине рук и регулярно атаковал с дальней дистанции. Руис пытался подобраться к сопернику, но это получалось у него крайне редко.

Таким образом, Джошуа взял реванш у Руиса за поражение минувшим летом и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.