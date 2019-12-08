Верните Милевского: фанаты "Динамо" бурно отреагировали на очередной провал команды

Болельщики киевского "Динамо" отреагировали на поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Украины с "Зарей" (1:2).

"Браво, мужики! Уверенно по игре, а счет должен был быть крупнее. Удачи через неделю с кротами! О сброде, который по трагической случайности носит футболки Динамо, писать не хочу. Лишь привет великому манагеру".

"Тренер "Динамовское сердце"---звучит гордо!!!жесть.((((".

"Полная деградация! за то с Динамовским сердцем!!!".

"Зачем в тренерском штабе, Михайлов и Фёдоров? Для того, чтоб вот так играли в защите. Бойко, человек лотерея, чаще не везёт, чем везёт. Кадар это полный мешок г.. на, постоянно теряет позицию, красная в центре поля, это что то. Буяльский видно подсказал Циганкову, где надо бегать, а где нет, вот сегодня они решили, что нет..... Короче, с таким отношением, может на Олимпийском пусть лучше кроты играют.... /болельщик Динамо почти 40 лет".

"После такой игры Динамо хочется плакать!!! больше нечего добавить !!".

"Представляю как жалеет теперь Заря о потеряных очках с аутсайдерами. Думаю ни кто не представлял в начале чемпа, что Динамо так сдуется".

"Хацкевич проспал 1е место, а Михайличенко просрет 2е... Зато с динамовским сердцем".

"Ну вот и состоялся заявленный Скрипником переход на игру Зари первым номером. И, как оказалось, класс нынешней Зари выше некогда великого киевского клуба. Интересно посмотреть на игру с шахтой, в оптимальном без урезаний составе".

"Верните Милевского!!! Один хрен хуже не будет,т.к. хуже уже некуда. Миля хоть покажет этим бездарям как нужно играть в Динамо,а не делать вид !(((".

"Заря просто выше классом. Счет закономерный. Занавес".

"Зато по уровню зарплат по контрактам мы на втором месте с большим отрывом от остальных. Как то страшновато перед игрой с Лугано".

"У меня 1н вариант.. Миха ставит свечку на могиле ВВЛ, и уходит.. Приглашают иностранца.. 2й вариант я выбрал:это сборище я не смотрю".

"Еще пару лет президентства Суркиса будем бороться за место в Премьер лиге...".

"С такой игрой накидает нам Лугано полную торбу.... Жесть и печаль от игры. Болею за Динамо с 1985 года,и такого днища не помню... Кто вообще дал этим случайным "футболистам" футболки Динамо???? Позорище!", - пишут пользователи.