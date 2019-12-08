"Заря" обыграла "Динамо" в битве за второе место: видеообзор

В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле проиграло луганской "Заре" со счетом 1:2.

Гости открыли счет на шестой минуте. Михайличенко ворвался в штрафную и расстрелял Бойко. Вскоре Громов мог увеличить разрыв в счете, но не реализовал выход один на один с Бойко. Через несколько минут Вербич сравнял счет, замкнув подачу Кендзеры. На 36-й минуте Беседин мог вывести "Динамо" вперед, но головой пробил в перекладину.

В начале второго тайма Кадар получил вторую желтую карточку и оставил "Динамо" в меньшинстве. Вскоре после этого Хомченовский вывел "Зарю" вперед. На 73-й минуте Де Пена мог сравнять счет, но головой пробил в перекладину.

Благодаря победе "Заря" вышла на второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 34 очка. "Динамо" с 33 очками занимает 4-ю позицию.

В 18-м туре "Заря" дома сыграет с "Шахтером". Матч состоится 14 декабря. "Динамо" на выезде встретится с "Десной" (15 декабря).

"Динамо" – "Заря" - 1:2 (1:1)

Голы: Вербич (22) - Михайличенко (6), Хомченовский (56)

"Динамо": Бойко, Попов, Кадар, Кендзера, Караваев, Шапаренко (Шабанов, 57), Сидорчук, Цыганков, Вербич (Цитаишвили, 80), Буяльский, Беседин (де Пена, 60).

"Заря": Шевченко, Иванисеня (Лунев, 80), Абу-Ханна (Арвеладзе, 75), Тымчик, Юрченко, Хомченовский, Громов, Кочергин, Кабаев, Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58).

Предупреждения: Кадар (33), Чеберко (66), Вербич (66), Сидорчук (85).

Удаление: Кадар (52).

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