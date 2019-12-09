Страна-изгой: появились яркие фотожабы и карикатуры на отстранение России от международных турниров

Пользователи сети отреагировали фотожабами и карикатурами на решение исполнительного комитета ВАДА об отстранении России от крупнейших спортивных турниров сроком на четыре года.

Наказание наложено на Россию в связи с фальсификацией в данных, которая Московская лаборатория передала ВАДА.

Напомним, что в 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.