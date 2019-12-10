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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины забил очередной гол в Турции: видео

вторник, 10 декабря 2019, 09:43
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Форвард турецкого клуба "Кайсериспор" Артем Кравец, известный по выступлениям за киевское "Динамо" и сборную Украины, провел первый матч нынешнего розыгрыша чемпионата Турции и сразу же отметился забитым голом.

Украинский нападающий отличился взятием ворот уже на 9-й минуте поединка против "Ризеспора", когда отправил мяч в сетку ворот после передачи Менса.

Интересно, что именно этот гол принес "Кайсериспору" победу, которая стала только второй в нынешнем чемпионате. Благодаря победе коллектив Кравца поднялся с последнего места в турнирной таблице.

Отметим, что Кравец был вынужден пропустить старт текущего сезона из-за серьезной травмы.

Напомним, что украинский футболист провел феерический матч в Европе.

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