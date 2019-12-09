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Украинский футболист провел феерический матч в Европе: опубликовано видео

понедельник, 09 декабря 2019, 10:35
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Украинский полузащитник будапештского "Ференцвароша" Александр Зубков отметился дублем в матче 15-го тура чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша".

На седьмой минуте Зубков ворвался в штрафную, обыграл защитника и нанес шикарный удар в дальний верхний угол. В концовке первого тайма украинец воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в пустые ворота. Впрочем, во втором тайме команда Зубкова не сумела удержать преимущество и матч завершился вничью со счетом 2:2.

Несмотря на потерю очков, "Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

23-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В "Ференцварош" он перешел летом 2019 года на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек провел за венгерский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, что украинский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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