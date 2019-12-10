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Наполи - Генк - 4:0 Видеообзор

вторник, 10 декабря 2019, 22:48
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В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянский "Наполи" на своем поле разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:0.

Еще до перерыва в воротах гостей побывало три мяча. Автором всех из них стал польский нападающий неаполитанцев Аркадиуш Милик. Уже после перерыва, реализовав пенальти, точку в матче поставил Дрис Мертенс.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Е. 6-й тур

НАПОЛИ Италия - ГЕНК Бельгия - 4:0

Голы: Милик, 3; Милик, 26; Милик, 37 (с пенальти); Мертенс, 75 (с пенальти).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руй, Кальехон (Льоренте, 79), Аллан, Руис, Зелиньски (Гаэтано, 72), Мертенс, Милик (Лосано, 78).

Генк: Вандерворд, Мехле, Деваест, Лукуми, Де Норре (Борхес, 82), Грошовский, Берг, Дзюня (Хаджи, 72), Пэинтсил, Онуачу, Самата (Бонгонда, 63).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" в сверхзрелищном матче завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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