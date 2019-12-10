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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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"Ливерпуль" в сверхзрелищном матче завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов

вторник, 10 декабря 2019, 21:46
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"Ливерпуль" обыграл "Ред Булл Зальцбург" со счетом 2:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый тайм, несмотря на зрелищную игру в исполнении команд завершился без забитых мячей. Счет же был открыт на 57-й минуте. Садио Мане выполнил навес на Наби Кейта, а тот поразил ударом головой пустые ворота хозяев, которые зачем-то оставил Цицан Станкович. Через 2 минуты "Ред Булл Зальцбург" пропустил снова. Жером Онгюэн и Станкович подарили мяч Мохамеду Салаху, после чего египтянин отправил мяч в пустые ворота. Пропустив дважды, хозяева, которые до этого играли на равных с фаворитом, уже не смогли собраться. Гости же уверенно довели матч до победы.

Таким образом, "Ливерпуль" занял 1-е место в группе E, набрав 13 очков. Вторым стал "Наполи" (12 очков), "Ред Булл Зальцбург" (7) - 3-й, "Генк" (1) - 4-й.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Е. 6-й тур

РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ Австрия - ЛИВЕРПУЛЬ Англия - 0:2

Голы: Кейта, 57; Салах, 59.

Зальцбург: Станкович, Кристенсен, Онгюэн, Вебер, Ульмер, Собослаи (Ашимеру, 89), Юнузович (Дака, 68), Мвепу, Минамино, Хван, Холанд (Окугава, 75).

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87), Салах, Фирмино (Милнер, 75), Мане.

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 1-ГО ТАЙМА:

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 2-ГО ТАЙМА:

Ранее "Апостроф" сообщал, что наставник "Ливерпуля" отметился дерзкой выходкой перед игрой с "Зальцургом".

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