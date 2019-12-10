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Сказка закончилась: Аякс покинул Лигу чемпионов

вторник, 10 декабря 2019, 23:58
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Нидерландский "Аякс" прекратил свои выступления в Лиге чемпионов этого сезона. Занимая первое место в группе перед последнем матчем с "Валенсией" на своем поле, нидерландцы умудрились не оказаться в числе участников плей-офф.

Встреча, которая проходила в Амстердаме, завершилась победой испанского клуба со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на свой счет в середине первого тайма записал Родриго. После этого "Аякс" провел немало атак и некоторые даже было очень острыми, но отличиться хозяевам поля не удалось.

В параллельной встрече в группе "Челси" обыграл "Лилль" и стал вторым участником плей-офф от квартета. "Валенсия" же со второго места поднялась на первое. Теперь впереди у "Аякса" Лига Европы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Н. 6-й тур

АЯКС Нидерланды - ВАЛЕНСИЯ Испания - 0:1

Гол: Родриго, 24

Аякс: Онана - Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико (Де Йонг, 89) - Альварес (Дест, 46), ван де Беек, Мартинес - Зийех, Тадич, Ланг (Хунтелаар, 70)

Валенсия: Хауме - Васс, Диакаби, Габриэль, Гайя - Солер, Парехо, Коклен, Ферран (Мангаля, 90+5) - Гамейро (Вальехо, 54), Родриго

Предупреждения: Альварес, Тальяфико, Онана, ван де Беек, Тадич - Хауме, Парехо, Вальехо

Удален: Габриэль, 90+3.

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