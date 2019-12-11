Шахтер - Аталанта: видео голов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" с разгромным счетом уступил итальянской "Аталанте". Поединок состоялся в Харькове на стадионе "Металлист".

Итальянский клуб забил три безответных гола во втором тайме, отличились Кастань, Палашич и Госенс.

Таким образом, "Аталанта" заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. "Шахтер" финишировал на третьем месте и будет выступать в Лиге Европы.

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия - 0:3 (0:0)

Голы: Кастань (66), Пашалич (80), Госенс (90+5)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

"Аталанта": Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес, Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74).

Удаление: Додо (77).

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