Злосчастные миллиметры: "Шахтер" драматично вылетел из Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Аталанте" и не сумел пробиться в плей-офф.

Гости могли открыть счет в начале встречи, но Муриэль почему-то не стал бить по пустым воротам, а затем отдал неудачный пас на Пашалича, который практически с нулевого угла пробил в руки Пятову. На 15-й минуте гол забил Коваленко, но арбитр не засчитал взятие ворот, зафиксировав спорный офсайд. В начале голевой комбинации Тете на пару миллиметров, возможно, был в офсайде.

В середине второго тайма в похожем эпизоде видеоповтор сыграл на пользу "Аталанте". Гомес получил пас в штрафную, будучи в спорной позиции, прострелил вдоль ворот и Кастань с двух попыток переиграл Пятова. Главный арбитр изначально зафиксировал положение "вне игры", но после подсказки от VAR-ассистента гол засчитал. Через несколько минут Додо получил красную карточку за отмашку и оставил "Шахтер" в меньшинстве. В концовке матча "Аталанта" забила еще два гола и довела счет до крупного.

ШАХТЕР - АТАЛАНТА: ВИДЕО ГОЛОВ

Таким образом, "Аталанта" заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. "Шахтер" финишировал на третьем месте и будет выступать в Лиге Европы.

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия - 0:3 (0:0)

Голы: Кастань (66), Пашалич (80), Госенс (90+5)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

"Аталанта": Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес, Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74).

Удаление: Додо (77).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм



2-й тайм