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Клуб украинца не смог остановить "мадридский каток" в Лиге чемпионов

четверг, 12 декабря 2019, 00:13
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Мадридский "Реал" завершил выступление в групповом этапе Лиги чемпионов уверенной победой над "Брюгге" со счетом 3:1.

Первый тайм встречи завершился без забитых мячей. Счет же был открыт на 53-й минуте, когда ворота хозяев после передачи Альваро Одриосолы поразил Родриго. Хозяевам удалось отыграться через 2 минуты. Ханс Ванакен воспользовался пасом Эммануэля Денниса и пробил Альфонсо Ареоля. Прошло 9 минут и "Реал" снова вышел вперед - забитым мячом отметился Винисиус Жуниор. Точку в матче на 1-й компенсированной минуте поставил Лука Модрич.

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь провел на поле все 90 минут и заработал предупреждение.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа А. 6-й тур

БРЮГГЕ Бельгия - РЕАЛ Испания - 1:3

Брюгге: Миньоле, Соболь, Коссуну, Дели, Альварес, Ванакен, Влитинк (де Кетелаере,70), Деннис, Вормер, Мехеле, Тау (Схрейверс, 59).

Реал: Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Б. Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" завершила групповой турнир со стопроцентным показателем.

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