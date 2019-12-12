Лига чемпионов: определились все участники плей-офф и составы корзин

11 декабря определились последние два участника плей-офф Лиги чемпионов. Ими стали итальянская "Аталанта" и испанский "Атлетико".

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Уже сейчас также известны составы корзин при жеребьевке:

Сеяные: ПСЖ, "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль", "Барслеона", "РБ Лейпциг" и "Валенсия".

Несеяные: "Реал", "Тоттенхэм", "Аталанта", "Наполи", "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Лион" и "Челси".

В первом раунде плей-офф не смогут сыграть друг с другом команды из одной страны, а также участники одной группы.

Напомним, что "Аталанта" вышла в плей-офф благодаря выездной победе над донецким "Шахтером". "Горняков" устроила бы и ничья в этой встрече, однако они уступили со счетом 0:3.