Обделались на весь мир: "Динамо" позорно вылетело из Лиги Европы

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" и вылетело из турнира.

"Динамо" Украина – "Лугано" Швейцария - 1:1 (0:1)

Голы: Цыганков (90+4) - Араторе (45)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера (Цитаишвили, 64), Кадар, Попов, Караваев, Шепелев, Буяльский, де Пена (Гармаш, 77), Цыганков, Беседин (Фран Соль, 81).

"Лугано":да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуидотти (Вечеи, 55), Ловрич, Араторе, Кустодио, Холендер, Дальмонте (Марич, 64).

Предупреждения: Гвидотти (17), Обексер (67), Вечеи (79).

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