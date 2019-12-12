Российский топ-хоккеист травмировал судью жестким приемом: видео

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин нанес травму арбитру во время матча НХЛ против "Бостон Брюинз".

В начале третьего периода Овечкин врезался в спину рефери Джону Макайзеку, который не смог продолжить поединок. Россиянин никак не был наказан за это действие, но руководство НХЛ может рассмотреть данный эпизод позднее.

34-летний Овечкин неоднократно попадал в скандальные истории. В 2011 году россиянина обвинили в употреблении допинга, но доказательств этому не нашлось. Годом ранее Овечкин так сильно толкнул Брайан Кэмпбелла на борт, что американец получил переломы ребер и ключицы. В 2019 году россиянин во время поединка НХЛ подрался с 19-летним Андреем Свечниковым, отправив его в нокаут.

Напомним, что в матче чемпионата НХЛ Овечкин спас одноклубника от шайбы. С подробностями можно ознакомиться здесь.