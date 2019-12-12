Внук 10-летний рыдает из-за вас: как фанаты "Динамо" отреагировали на кошмар в Лиге Европы

Фанаты киевского "Динамо" бурно отреагировали на ничейный результат матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Лугано" (1:1), в результате которого украинский клуб вылетел из еврокубков.

"Может я сплю, ущипните меня. Чемпионат Украины 4 место. Самая слабая группа лиге Европы 1 победа в 6 матчах!!! и в решающем матче обосраться с полуосновой 6 команды Швейцарии у которой в 17 матчах только 5 побед. Это шок. Снимете футболки и не позорьте великий клуб. Болею за Динамо с 1985 года, но это ребята даже днищем назвать нельзя это полный пиз...ц. "Спасибо" Суркисы за то, что вы сделали с великим клубом и идите ..... Можете банить".

"Михайличенко будь мужиком уйди сам, ну не тренер ты, и точька!!!!".

"Ну как так можно. Волки позорные. У меня внук десятилетний рыдает из-за вас. Уроды и фраера. Один другого хуже. Никакой ответственности. Суркис , распродай эту команду нахер, отзови из аренды пацанов, оставь молодых и то не всех., договорись со Скрыпником - я готов ждать два-три года. Отбери нахер у тренерского штаба лицензии и выгони их -я готов ждать два-три года".

"Беседин реально инвалид, так плужить весь матч".

"Суркисы - это конец! Пришло время прощаться".

"У этой команды футболки должны быть не с автографом Лобановского а без эмблемы".

"Позорище... Так обосраться. Зато через неделю весь интернет будет забит фотографиями этих недорозумений с Бали,Мальдив,ОАЭ... 95% команды, во главе с лесиком, нужно гнать поганой метлой,и на 100 км не подпускать к стадиону. Бездари и клоуны. Ни слов,ни эмоций....".

"Очень жаль что Вернидуб уже трудоустроился. Хотя есть еще один тренер который давал результат везде где работал, Маркевич, и он блин свободен... Мечты..".

"Я не буду ругать, материть и проклинать наших футболистов. Нет смысла - это просто их уровень. Я лучше поздравлю нас - МЫ ОТМУЧИЛИСЬ ! ВСЁ! Я теперь даже возможное поражение в Чернигове не считаю трагедией. (Всё-таки Десна фаворит матча)".

"Где объявление об отставке этого хорошего человека и в прошлом хорошего футболиста но не тренера несмотря на 4 монитора?"

"Суркис, уволься нах. Достал ты уже своим безмозглым правлением аж до изжоги. Не можешь, так лучше ничего не делай. Если нет толкового хозяина, который бы навел порядок в Динамо, то пусть его уже ликвидируют как Сокол Киев, и я не буду хоть так мучаться. Сволочи!"

"В принципе всё логично. Как начали сезон дерьмово, так и закончили. Обратили внимание на поведение игроков: спокойно перекатывают мяч, типа атакуют. Все не нервничают, агрессии никакой. Никто никуда не бежит, жилы не рвёт. Вот это самое хреновое. Зато есть и плюсы. Я надеюсь, что уж после такого будут наверно перемены. Хотя...".

"Браво, Суркис! Браво, Михайличенко! Как говорил Ульянов-Ленин: "Пгавильным путём идёте, товагищи!"

"Пробиваем дно. Недорого. Обращаться в ФК Динамо Киев".

"Привет Суркисам..так просрать великий клуб надо уметь..А самое обидное,что просирают главное ,нас болельщиков .Ганьба".

"Фу, просто фу. Горите в аду за такое издевательство над фанами", - пишут пользователи сети.