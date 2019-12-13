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Российский топ-клуб с позором вылетел из еврокубков

пятница, 13 декабря 2019, 01:07
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В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" со счетом 0:3 и прекратил выступления в еврокубках.

Победу испанскому клубу принесли голы Кабреры, Молины и Кенеди.

В итоге, "Краснодар" занял третье место в группе С, набрав девять очков. В плей-офф вышли "Базель" и "Хетафе".

"Хетафе" Испания – "Краснодар" Россия - 3:0 (0:0)
Голы: Кабрера (76), Молина (78), Кенеди (86)

"Хетафе": Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Джене, Мата, Анхель Родригес (Молина, 73).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес (Скопинцев, 75), Спайич, Вандерсон, Газинский, Вильена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).

Предупреждения: Мартынович (14), Суарес (26), Газинский (26), Спайич (43).

Удаление: Мартынович (88).

Напомним, что 12 декабря стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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