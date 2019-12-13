Определились все участники плей-офф Лиги Европы: с кем может сыграть "Шахтер"

12 декабря состоялись матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых определились все участники плей-офф.

Как известно, могли в списке участников оказаться футболисты киевского "Динамо", но в решающем матче они дома не смогли переиграть "Лугано" (1:1). Единственным, кто представит Украину на следующем этапе, будет донецкий "Шахтер".

Список всех участников плей-офф Лиги Европы:

Сеяные : "Севилья", "Мальме", "Базель", ЛАСК, "Селтик", "Арсенал", "Порту", "Эспаньол", "Гент", "Истанбул", "Брага", "МЮ", "Аякс", "Ред Булл Зальцбург", "Интер", "Бенфика".

Несеяные : АПОЭЛ, "Копенгаген", "Хетафе", "Спортинг", "Клуж", "Айнтрахт", "Рейнджерс", "Лудогорец", "Вольфсбург", "Рома", "Вулверхэмптон", АЗ, "Шахтер", "Байер", "Олимпиакос", "Брюгге".

Отметим, что жеребьевка следующего этапа соревнований пройдет 16 декабря.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, как фанаты "Динамо" отреагировали на кошмар в Лиге Европы.