Украинка вошла в десятку гонки на Кубке мира по биатлону

Украинка Валентина Семеренко заняла девятое место в спринтерской гонке, которая прошла в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Наша соотечественница вышла на гонку под первым номером и прошла дистанцию без промахов.

Победила в гонке итальянка Доротея Вирер, которая опередила Семеренко на 34,7 секунды. Второй к финишу пришла Ингрид Тандревольд из Норвегии, а бронза досталась Светлане Мироновой из России.

Капитан сборной Елена Пидгрушная показала второй результат среди украинок. Она финишировала на 12-м месте. На ее счету лишь один промах во время стрельбы стоя.

Вита Семеренко и Юлия Джима пришли к финишу на 52-й и 55-й позициях соответственно. Дарья Блашко стала лишь 67-й.

Напомним, что 13 декабря также состоится мужской спринт. Трансляцию можно посмотреть на "Апострофе" по ссылке.