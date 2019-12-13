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Украинка вошла в десятку гонки на Кубке мира по биатлону

пятница, 13 декабря 2019, 13:59
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Украинка Валентина Семеренко заняла девятое место в спринтерской гонке, которая прошла в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Наша соотечественница вышла на гонку под первым номером и прошла дистанцию без промахов.

Победила в гонке итальянка Доротея Вирер, которая опередила Семеренко на 34,7 секунды. Второй к финишу пришла Ингрид Тандревольд из Норвегии, а бронза досталась Светлане Мироновой из России.

Капитан сборной Елена Пидгрушная показала второй результат среди украинок. Она финишировала на 12-м месте. На ее счету лишь один промах во время стрельбы стоя.

Вита Семеренко и Юлия Джима пришли к финишу на 52-й и 55-й позициях соответственно. Дарья Блашко стала лишь 67-й.

Напомним, что 13 декабря также состоится мужской спринт. Трансляцию можно посмотреть на "Апострофе" по ссылке.

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