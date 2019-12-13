Украинский футболист вошел в число главных героев недели в Лиге Европы

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус вошел в символическую сборную шестого тура группового турнира Лиги Европы.

Об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.

В матче 6-го тура против "Александрии" (2:1) Безус отметился двумя голевыми передачами.

Полностью сборная тура группового турнира Лиги Европы выглядит так:

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ).

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир").

Полузащитники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон").

29-летний Безус является воспитанником кременчугского футбола. В нынешнем сезоне он провел за "Гент" 17 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ранее хавбек выступал за "Кремень", "Ворсклу", киевское "Динамо", "Днепр" и "Сент-Трюйдень". За сборную Украины сыграл 22 матча и забил пять мячей.