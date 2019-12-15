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Потенциальный соперник Ломаченко стал чемпионом мира: видео

воскресенье, 15 декабря 2019, 10:42
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Американец Теофимо Лопес техническим нокаутом победил Ричарда Комми и завоевал чемпионский пояс по версии IBF в легком весе.

Таким образом, именно Лопес должен будет выйти на ринг против украинца Василия Ломаченко в бою за все четыре основных чемпионских пояса. Ожидается, что бой пройдет весной 2020 года.

Поединок Лопеса и Комми прошел в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Лопес нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Отметим, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO и франчайзинговому чемпиону WBC. Для статуса абсолютного чемпиона мира ему не хватает пояса IBF.

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал присуждение титула регулярного чемпиона мира по версии WBC в легком весе американцу Девину Хейни.

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