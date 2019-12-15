Украинская фехтовальщица стала победительницей престижного турнира в США

Украинка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на саблях. Турнир состоялся в Солт-Лейк-Сити (США).

В финальном поединке украинская фехтовальщица победила китаянку Дзиаруй Киан со счетом 15:9. В полуфинале Харлан с тем же счетом одолела француженку Мэрион Бруне.

29-летняя Харлан является шестикратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, а также чемпионкой Европейских игр. Спортсменка дважды баллотировалась в Верховную Раду, но народным депутатом так и не стала. Харлан неоднократно удостаивалась государственных наград. Она является кавалером Ордена княгини Ольги трех степеней и Ордена "За заслуги" трех степеней.

Напомним, что Харлан удивила фанатов своим новым внешним видом. С подробностями можно ознакомиться здесь.