"Шахтер" получил хорошего соперника в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы встретится с португальской "Бенфикой". Жеребьевка 1/16 финала состоялась в швейцарском "Ньоне".

Первый матч состоится в Украине 20 февраля 2020 года. Ответный поединок пройдет в Португалии 27 февраля 2020 года.

Ранее "Шахтер" встречался с "Бенфикой" дважды. Пути команд пересеклись в сезоне-2007/08 в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче украинский клуб добился выездной победы со счетом 1:0. Впрочем, в ответной встрече португальцы взяли реванш в Украине - 2:1. В том розыгрыше команды заняли третье и четвертое места в группе и не сумели пробиться в плей-офф.

"Бенфика" является 37-кратным чемпионом Португалии, что является рекордом страны. Также клуб рекордные 29 раз выигрывал национальный кубок. В Европе лиссабонский клуб побеждал в Лиге чемпионов в 1961 и 1962 годах. После этого "орлы" еще восемь раз доходили до финала еврокубков, но каждый раз проигрывали в решающем матче.