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В Испании случился дикий скандал из-за украинского форварда

понедельник, 16 декабря 2019, 07:57
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В матче 20-го тура второго по силе испанского футбольного дивизиона между "Райо Вальекано" и "Альбасете" случился дикий скандал, в центре которого оказался украинский форвард Роман Зозуля.

По ходу первого тайма ультраправые болельщики хозяев начали скандировать в адрес нападающего гостей кричалку "Зозуля, ты нацист". Из-за действий фанатов главный арбитр остановил встречу на несколько минут. Позже игра была возобновлена, первый тайм команды завершили без забитых мячей. На вторую половину игроки "Альбасете" не вышли в знак поддержки украинца. Матч так и не был доигран. Его судьба решится позже.

Отметим, что в 2017 году Зозуля перешел в "Райо Вальекано". Однако из-за давления со стороны фанатов, которые обвинили украинца в нацистских взглядах, клуб разорвал контракт с футболистом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гол Зозули принес победу "Альбасете" в битве с лидером чемпионата.

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