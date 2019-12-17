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Игроком сборной Украины заинтересовался один из сильнейших клубов мира

вторник, 17 декабря 2019, 16:32
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Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Об этом в Facebook сообщил советник тренерского штаба сборной Украины Николай Васильков.

В частности, он проинформировал, что соответствующую информацию он получил от британского издания Trinity. Представители манчестерского клуба уже просматривали игру 23-летнего футболиста в одном из матчей.

В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл за "Шахтер" 21 матч, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Его рыночная трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии - одного из сильнейших первенств планеты. За "горожан" также выступает другой игрок сборной Украины - Александр Зинченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" получил хорошего соперника в Лиге Европы.

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