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Назван город, который примет финал Кубка Украины в 2020 году

вторник, 17 декабря 2019, 09:57
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Финал Кубка Украины 2020 года состоится в Тернополе на стадионе "Центральный", который вмещает 15 тысяч зрителей.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Решающий матч за трофей состоится в среду, 13 мая. Резервным стадионом для проведения встречи выбрана "Львов Арена".

Отметим, что для для приведения стадиона "Центральный" в Тернополе в соответствие со всеми требованиями для принятия матча такого ранга необходимо 4-5 миллионов гривен. Руководство города и области предоставили УАФ гарантии, что все необходимые работы по устранению недочетов будут выполнены в срок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала.

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