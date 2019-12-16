RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

14:43
Украинским предпринимателям готовят "сюрприз" с налогами: сколько придется платить
14:25
Получат доступ к "Украинской бирже" через "Tradernet": "Фридом Финанс Украина" запустила новый сервис для клиентов
13:27
Доллар пробивает "дно": что происходит с курсом валют в обменниках Киева, фото
10:10
Если не хватает стажа для пенсии: появилось детальное разъяснение, что делать
08:45
Приближается к отметке в 23 грн: курс доллара на 16 декабря

15 декабря

20:53
Без "Газпрома" никуда: у Путина озвучили важное условие транзита газа в Украину
13:05
Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе - депутат
08:43
Какую субсидию в среднем получают украинцы: названы точные цифры

13 декабря

20:50
Остановит инвестиции: экс-губернатор Херсона рассказал, чем грозит провал законопроекта о "зеленом" тарифе
20:25
В "Нафтогазе" назвали цену на газ в новом году
16:59
В Кабмине раскрыли планы по продаже "ПриватБанка"
09:20
Доллар опустился до 4-летнего минимума: курс валют от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Динамо" расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала

понедельник, 16 декабря 2019, 18:35
переглянути новину українською

Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Записки динамовца".

По данным источника, 24-летний футболист переведен в дублирующий состав, а также выставлен на трансфер. Причиной является несоблюдение спортивного режима Родригесом, который неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара.

Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019 года из японского "Джубило Ивата" за два миллиона евро. В составе киевского клуба он провел 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что "Динамо" подписало форварда сильнейшей сборной мира. С подробностями можно ознакомиться здесь.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: хроника и все подробности

Барселона - Реал: онлайн трансляция

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Валенсия - Реал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: