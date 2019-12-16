"Динамо" расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала

Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Записки динамовца".

По данным источника, 24-летний футболист переведен в дублирующий состав, а также выставлен на трансфер. Причиной является несоблюдение спортивного режима Родригесом, который неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара.

Родригес перешел в "Динамо" в августе 2019 года из японского "Джубило Ивата" за два миллиона евро. В составе киевского клуба он провел 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что "Динамо" подписало форварда сильнейшей сборной мира. С подробностями можно ознакомиться здесь.