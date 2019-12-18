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"Барселона" и "Реал" разочаровали фанатов в "эль класико"

среда, 18 декабря 2019, 22:52
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В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0.

Первыми опасный момент создали гости. Каземиро после навеса с фланга пробил головой, но Пике выбил мяч из пустых ворот. После этого "Реал" несколько минут не выпускал соперника с его половины поля и в одном из эпизодов Варан упал в штрафной каталонцев. Впрочем, арбитр фол не зафиксировал. В середине тайма активизировалась "Барселона", мог забивать Месси, но после его удара Рамос выбил мяч из пустых ворот. В концовке тайма Месси вывел Альбу один на один, но защитник пробил мимо ворот.

Второй тайм оказался намного скучнее. Хороший момент имел Бэйл, но его удар из пределов штрафной оказался неточным. Через несколько минут Бэйл все-таки переправил мяч в ворота, но арбитр зафиксировал офсайд.

В итоге, матч так и завершился нулевой ничьей. Команды не забили друг другу голов впервые с 2002 года.

"Барселона" и "Реал" продолжают делить первое место в турнирной таблице Примеры, набрав по 36 очков.

В следующем туре "Барселона" дома сыграет с "Алавесом", "Реал" на своем поле встретится с "Атлетиком".

"Барселона" – "Реал" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78).

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