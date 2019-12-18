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Первое золото в сезоне: украинский биатлонист выиграл гонку на Кубке IBU

среда, 18 декабря 2019, 13:30
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Украинец Сергей Семенов стал победителем мужской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

31-летний биатлонист допустил на огневых рубежах лишь один промах. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 36 минут и 55,5 секунды. Преимущество украинца над ставшего вторым норвежцем Ларсом Хельге Биркеландом составило почти минуту - 57,9 секунды. Третье место занял немец Лукас Фратшер (+58,8).

Для украинской сборной эта победа стала первой в сезоне-2019/20. До сегодняшнего дня в активе нашей команды было лишь два призовых места: на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) Елена Пидгрушная завоевала серебро в спринте, а на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина остановилась в секундах от медали на Кубке мира по биатлону.

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