Почти медали: Украина остановилась в секундах от медали на Кубке мира по биатлону

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене прошла женская эстафета. Сборная Украины заняла четвертое место.

Победу одержала сборная Норвегии, в составе которой выступали Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд. Второе место заняла команда из России.

Бронзу завоевала Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

Результаты гонки:

1.. Норвегия — 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)

2. Россия — +8.2 (0+5)

3. Швейцария — +1:04.1 (1+9)

4. Украина — +1:09.2 (0+8)

5. Канада — +1:09.9 (0+7)

Напомним, что украинка Валентина Семеренко заняла девятое место в спринтерской гонке, которая прошла в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.