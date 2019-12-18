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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Победитель Лиги чемпионов с огромным трудом пробился в финал Клубного чемпионата мира

среда, 18 декабря 2019, 21:25
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Английский "Ливерпуль" в полуфинале Клубного чемпионата мира обыграл мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1.

Встреча выдалась для победителя Лиги чемпионов крайне непростой, так как решающий мяч англичане забили уже в компенсированное арбитром время.

В первом тайме команды обменялись голами уже до 15-й минуты. На точный удар Кейта мексиканцы ответили взятием ворот в исполнении Фунеса.

Ключевым стал точный удар Фирмино на 90+1 минуте.

В финале Ливерпуль сыграет с бразильским "Фламенго".

Монтеррей - Ливерпуль 1:2

Голы: Фунес, 14 - Кейта, 12, Фирмино, 90+1

Монтеррей: Бароверо - Медина, Монтес (Лаюн, 79), Санчес, Ванджони - Пабон Риос (Меса, 82), Родригес, Писарро (Гонсалес, 90), Ортис, Гальярдо Васконселос - Фунес

Ливерпуль: Алиссон - Милнер (Александер-Арнольд, 74), Хенерсон, Гомес, Робертсон - Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана - Салах, Ориги (Фирмино, 85), Шакири (Мане, 68)

Предупреждения: Ванджони, Мохамед, Гальярдо - Гомес, Клопп

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