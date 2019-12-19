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Голкипер сборной Украины успешно дебютировал за испанский клуб: видео

четверг, 19 декабря 2019, 13:11
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Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин провел свой первый матч в составе испанского "Вальядолида", за который выступает на правах аренды в этом сезоне.

Впервые в сезоне украинский футболист появился в стартовом составе. Тренерский штаб доверил ему место в основе на матче первого раунда Кубка Испании против представителя четвертого дивизиона "Толосы".

"Вальядолид" добыл крупную победу со счетом 3:0. Таким образом, украинский страж ворот оставил свои ворота "на замке".

Интересно, что в створ ворот Лунина не было нанесено ни единого удара.

Отметим, что прошлый сезон голкипер провел в аренде в составе "Леганеса".

Напомним, что Лунин вошел в 10-ку лучших молодых футболистов мира 2019 года.

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