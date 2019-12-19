Голкипер сборной Украины успешно дебютировал за испанский клуб: видео

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин провел свой первый матч в составе испанского "Вальядолида", за который выступает на правах аренды в этом сезоне.

Впервые в сезоне украинский футболист появился в стартовом составе. Тренерский штаб доверил ему место в основе на матче первого раунда Кубка Испании против представителя четвертого дивизиона "Толосы".

"Вальядолид" добыл крупную победу со счетом 3:0. Таким образом, украинский страж ворот оставил свои ворота "на замке".

Интересно, что в створ ворот Лунина не было нанесено ни единого удара.

Отметим, что прошлый сезон голкипер провел в аренде в составе "Леганеса".

¡El Pucela pasa de ronda! El @realvalladolid se impone 0-3 al Tolosa CF en Berazubi y consigue su billete para la siguiente eliminatoria.



RESUMEN | @tolosa_f 0 - 3 @realvalladolid

| #CopaDelRey pic.twitter.com/3dGatCHKU2 — RFEF (@rfef) December 18, 2019

Напомним, что Лунин вошел в 10-ку лучших молодых футболистов мира 2019 года.