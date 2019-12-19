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Сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по хоккею

четверг, 19 декабря 2019, 17:05
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Сборная Украины завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею среди спортсменов в возрасте до 20 лет.

Украинцы финишировали третьими в дивизионе IB и не сумели завоевать повышение в классе.

Сборная Украины неудачно начала турнир, уступив будущему победителю дивизиона команде Венгрии со счетом 1:5. В следующем поединке наши соотечественники разгромили команду Польши - 3:0, после чего уступили Франции со счетом 1:3.

В 4-м туре украинцы одержали тяжелейшую победу над Италией. Основное время и овертайм закончились вничью - 1:1, а по буллитам сильнее была сборная Украины - 3:1. В заключительном матче украинские хоккеисты разгромили Эстонию со счетом 7:3.

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